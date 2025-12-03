Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in France csomag a Alan cégnél összesen €83.6K yearként. Tekintsd meg a Alan teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Alan
Software Engineer
Paris, IL, France
Összesen évente
$96.4K
Szint
D
Alapbér
$84.7K
Stock (/yr)
$11.8K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a Alan?
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Alan cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

7 years post-termination exercise window.



Befoglalt Munkakörök

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Alan cégnél in France évi €131,777 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Alan cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in France jelentett medián éves teljes kompenzáció €77,238.

