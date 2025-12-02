Cégjegyzék
Alan
Alan Terméktervező Fizetések

Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in France a Alan cégnél €65.8K és €93.8K yearként között mozog. Tekintsd meg a Alan teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$86.9K - $102K
France
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$75.8K$86.9K$102K$108K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Alan cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

7 years post-termination exercise window.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Alan cégnél in France évi €93,829 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Alan cégnél a Terméktervező szerepkörre in France jelentett medián éves teljes kompenzáció €65,761.

Egyéb források

