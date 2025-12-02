Cégjegyzék
Az átlagos Alapító teljes kompenzáció in United Arab Emirates a Alaan cégnél AED 244K és AED 341K yearként között mozog. Tekintsd meg a Alaan teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Alaan?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Alapító pozícióra a Alaan cégnél in United Arab Emirates évi AED 340,854 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Alaan cégnél a Alapító szerepkörre in United Arab Emirates jelentett medián éves teljes kompenzáció AED 243,887.

