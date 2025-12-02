Cégjegyzék
Akveo Megoldástervező Fizetések

Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in Poland a Akveo cégnél PLN 263K és PLN 359K yearként között mozog. Tekintsd meg a Akveo teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$76.4K - $92.4K
Poland
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$71.4K$76.4K$92.4K$97.4K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Akveo cégnél in Poland évi PLN 358,677 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Akveo cégnél a Megoldástervező szerepkörre in Poland jelentett medián éves teljes kompenzáció PLN 262,823.

Egyéb források

