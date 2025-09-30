Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Akveo Szoftvermérnök Fizetések Warsaw Metropolitan Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Warsaw Metropolitan Area csomag a Akveo cégnél összesen PLN 225K yearként. Tekintsd meg a Akveo teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Összesen évente
PLN 225K
Szint
L2
Alapbér
PLN 225K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónusz
PLN 0
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Akveo?

PLN 600K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Akveo in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 266,328. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akveo for the Szoftvermérnök role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 225,000.

