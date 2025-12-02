Cégjegyzék
Akvelon
Akvelon Toborzó Fizetések

Az átlagos Toborzó teljes kompenzáció in Russia a Akvelon cégnél RUB 906K és RUB 1.27M yearként között mozog. Tekintsd meg a Akvelon teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$12.6K - $15.2K
Russia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$11.6K$12.6K$15.2K$16.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Akvelon?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a Akvelon cégnél in Russia évi RUB 1,265,795 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Akvelon cégnél a Toborzó szerepkörre in Russia jelentett medián éves teljes kompenzáció RUB 905,698.

Egyéb források

