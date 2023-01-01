Cégkönyvtár
Akvelon
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Akvelon Fizetések

Akvelon fizetési tartománya $13,875 teljes kompenzációban évente Toborzó alsó végén $42,000 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Akvelon. Utoljára frissítve: 8/21/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $42K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Emberi erőforrások
$18.6K
Toborzó
$13.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

Le rôle le mieux payé signalé chez Akvelon est Szoftverfejlesztő avec une rémunération totale annuelle de $42,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Akvelon est de $18,622.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Akvelon-nél

Kapcsolódó cégek

  • Apple
  • Intuit
  • Uber
  • Spotify
  • Stripe
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források