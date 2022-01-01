Cégkönyvtár
Akuna Capital
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Akuna Capital Fizetések

Akuna Capital fizetési tartománya $65,325 teljes kompenzációban évente Könyvelő alsó végén $425,071 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Akuna Capital. Utoljára frissítve: 8/20/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Kvantitatív fejlesztő

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Szoftverfejlesztési vezető
Median $260K
Adattudós
Median $225K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Könyvelő
$65.3K
Üzleti működés
$108K
Pénzügyi elemző
$127K
Informatikus
$221K
Projektmenedzser
Median $155K
Toborzó
$99.5K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Akuna Capital-nél a Szoftverfejlesztő at the Senior Software Engineer level, évi $425,071 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Akuna Capital-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $179,209.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Akuna Capital-nél

Kapcsolódó cégek

  • Anchorage Digital
  • Point72
  • DRW
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források