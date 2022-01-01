Cégkönyvtár
AKQA
AKQA Fizetések

AKQA fizetési tartománya $12,040 teljes kompenzációban évente Termék dizájn vezető alsó végén $130,000 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed.

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $130K
Termékdizájner
Median $65K
Üzleti elemző
$81.8K

Szövegíró
$63.8K
Marketing
$119K
Termék dizájn vezető
$12K
Projektmenedzser
$112K
Szoftverfejlesztési vezető
$106K
