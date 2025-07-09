Akkodis Fizetések

Cégkönyvtár
Akkodis fizetési tartománya $3,989 teljes kompenzációban évente Toborzó alsó végén $233,199 Értékesítés felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Akkodis. Utoljára frissítve: 8/20/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $109K
Orvosbiológiai mérnök
$52.9K
Adattudós
$60.1K

Informatikus
$44.4K
Termékvezető
$52.1K
Programmenedzser
$94.1K
Toborzó
$4K
Értékesítés
$233K
GYIK

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Akkodis is Értékesítés at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $233,199. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Akkodis is $56,521.

Egyéb források