Airtable Fizetések

Airtable fizetési tartománya $112,700 teljes kompenzációban évente Ügyfélszolgálat alsó végén $755,000 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Airtable. Utoljára frissítve: 8/24/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Termékdizájner
Median $230K
Termékvezető
Median $255K

UX kutató
Median $423K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $755K
Adattudós
Median $315K
Marketing operációk
Median $172K
Üzleti működés
$388K
Üzleti elemző
$162K
Ügyfélszolgálat
$113K
Ügyfélmenedzsment
$114K
Emberi erőforrások
$116K
Informatikus
$332K
Marketing
$191K
Termék dizájn vezető
$609K
Toborzó
$166K
Értékesítési mérnök
$165K
Kiberbiztonság elemző
$362K
Megoldásépítész
$288K
Technikai projektmenedzser
$470K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A Airtable-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Airtable-nél a Szoftverfejlesztési vezető, évi $755,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Airtable-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $278,523.

