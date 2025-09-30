Cégjegyzék
Airbus
Airbus Szoftvermérnök Fizetések Munich Metro Region helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Munich Metro Region a Airbus cégnél összesen €80K yearként a L2 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Munich Metro Region csomag összesen €83.7K. Tekintsd meg a Airbus teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
L1(Belépő szint)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
l3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Airbus?

GYIK

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Szoftvermérnök w Airbus in Munich Metro Region wynosi rocznie €118,617. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Airbus dla stanowiska Szoftvermérnök in Munich Metro Region wynosi €83,680.

Egyéb források