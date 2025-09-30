Cégjegyzék
Airbus
Airbus Szoftvermérnök Fizetések Madrid Metropolitan Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Madrid Metropolitan Area csomag a Airbus cégnél összesen €53.6K yearként. Tekintsd meg a Airbus teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Összesen évente
€53.6K
Szint
Junior
Alapbér
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Bónusz
€6.2K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Airbus?

€142K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Airbus cégnél in Madrid Metropolitan Area évi €60,630 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Airbus cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Madrid Metropolitan Area jelentett medián éves teljes kompenzáció €45,276.

