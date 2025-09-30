Cégjegyzék
Airbus
Airbus Szoftvermérnök Fizetések Greater Bengaluru helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Bengaluru a Airbus cégnél ₹1.23M yearként a L1 szinthez és ₹2.54M yearként a l3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Bengaluru csomag összesen ₹2M. Tekintsd meg a Airbus teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
L1(Belépő szint)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Airbus?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Airbus cégnél in Greater Bengaluru évi ₹2,991,809 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Airbus cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,996,303.

Egyéb források