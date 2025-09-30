A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Bengaluru a Airbus cégnél ₹1.23M yearként a L1 szinthez és ₹2.54M yearként a l3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Bengaluru csomag összesen ₹2M. Tekintsd meg a Airbus teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
