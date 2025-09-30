Cégjegyzék
AIG
AIG Szoftvermérnök Fizetések New York City Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in New York City Area csomag a AIG cégnél összesen $135K yearként. Tekintsd meg a AIG teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
AIG
Software Engineer
New York, NY
Összesen évente
$135K
Szint
L1
Alapbér
$123K
Stock (/yr)
$12.3K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

AIG in New York City AreaSzoftvermérnök职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$315,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
AIG in New York City AreaSzoftvermérnök职位的年度总薪酬中位数为$170,000。

