AIG
  • Information Technologist (IT)

  • Összes Information Technologist (IT) fizetés

  • New York City Area

AIG Information Technologist (IT) Fizetések New York City Area helyen

A medián Information Technologist (IT) kompenzációs in New York City Area csomag a AIG cégnél összesen $94.3K yearként. Tekintsd meg a AIG teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Összesen évente
$94.3K
Szint
hidden
Alapbér
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a AIG?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés

GYIK

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at AIG in New York City Area sits at a yearly total compensation of $299,875. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AIG for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in New York City Area is $101,300.

