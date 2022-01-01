Cégjegyzék
Afterpay
Afterpay Fizetések

A Afterpay fizetése $70,350 éves teljes kompenzációtól egy Könyvelő pozícióhoz az alsó végén $278,600-ig egy Emberi erőforrások pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Afterpay. Utoljára frissítve: 9/11/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $99.9K
Könyvelő
$70.4K
Üzleti elemző
$149K

Adatelemző
$119K
Adattudós
$83.5K
Emberi erőforrások
$279K
Marketing
$177K
Termékmenedzser
Median $108K
Értékesítés
$159K
Szoftvermérnöki vezető
$166K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Afterpay cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

The highest paying role reported at Afterpay is Emberi erőforrások at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afterpay is $134,325.

