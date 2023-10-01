Cégkönyvtár
AFRY
AFRY Fizetések

AFRY fizetési tartománya $52,470 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $97,111 Menedzsment tanácsadó felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól AFRY. Utoljára frissítve: 8/22/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $52.5K
Üzleti elemző
$85.4K
Adattudós
$55.9K

Hardvermérnök
$53.2K
Menedzsment tanácsadó
$97.1K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a AFRY-nél a Menedzsment tanácsadó at the Common Range Average level, évi $97,111 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A AFRY-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $55,853.

