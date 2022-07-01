Cégkönyvtár
Afresh
Afresh Fizetések

Afresh fizetési tartománya $161,700 teljes kompenzációban évente Marketing alsó végén $210,000 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Afresh. Utoljára frissítve: 8/22/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $210K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Emberi erőforrások
$209K
Marketing
$162K

Termékdizájner
$164K
Értékesítési mérnök
$169K
Megoldásépítész
$186K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Afresh-nél a Szoftverfejlesztő, évi $210,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Afresh-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $177,538.

