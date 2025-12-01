Cégjegyzék
Affirm
Affirm Megoldástervező Fizetések

Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in United States a Affirm cégnél $142K és $207K yearként között mozog. Tekintsd meg a Affirm teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$163K - $186K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$142K$163K$186K$207K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

50%

ÉV 1

50%

ÉV 2

Részvény típus
RSU

A Affirm cégnél a RSUs 2 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (12.50% negyedéves)

  • 50% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% negyedéves)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Affirm cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Affirm cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Felhőbiztonsági architekt

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Affirm cégnél in United States évi $206,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Affirm cégnél a Megoldástervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $141,750.

Egyéb források

