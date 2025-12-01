A Toborzó kompenzáció in United States a Affirm cégnél összesen $138K yearként a L5 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $136K. Tekintsd meg a Affirm teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$138K
$123K
$15K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
50%
ÉV 1
50%
ÉV 2
A Affirm cégnél a RSUs 2 éves vesting ütemezés alá tartozik:
50% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (12.50% negyedéves)
50% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% negyedéves)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Affirm cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Affirm cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
