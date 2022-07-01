Cégkönyvtár
AEye
AEye Fizetések

AEye fizetési tartománya $159,120 teljes kompenzációban évente Gépészmérnök alsó végén $312,555 Hardvermérnök felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól AEye. Utoljára frissítve: 8/15/2025

$160K

Hardvermérnök
$313K
Gépészmérnök
$159K
Termékvezető
$209K

Szoftverfejlesztő
$179K
Szoftverfejlesztési vezető
$204K
Technikai projektmenedzser
$231K
GYIK

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki AEye je Hardvermérnök at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $312,555. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki AEye je $206,508.

