Aeva Fizetések

A Aeva fizetése $187,018 éves teljes kompenzációtól egy Termékmenedzser pozícióhoz az alsó végén $477,375-ig egy Terméktervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Aeva. Utoljára frissítve: 9/1/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $210K
Hardvermérnök
Median $225K
Gépészmérnök
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Terméktervező
$477K
Termékmenedzser
$187K
Programvezető
$427K
Projektmenedzser
$347K
25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Aeva cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

GYIK

The highest paying role reported at Aeva is Terméktervező at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $477,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aeva is $225,000.

Egyéb források