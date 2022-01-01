Cégkönyvtár
Advantest Fizetések

Advantest fizetési tartománya $30,475 teljes kompenzációban évente Termékdizájner alsó végén $263,310 Villamosmérnök felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Advantest. Utoljára frissítve: 8/15/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $138K

Minőségbiztosítási (QA) szoftverfejlesztő mérnök

Ügyfélszolgálat
$38K
Adatelemző
$106K

Villamosmérnök
$263K
Hardvermérnök
$150K
Marketing
$146K
Gépészmérnök
$41.8K
Termékdizájner
$30.5K
Programmenedzser
$254K
Projektmenedzser
$239K
Technikai projektmenedzser
$249K
Műszaki szakíró
$59.3K
GYIK

The highest paying role reported at Advantest is Villamosmérnök at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $263,310. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Advantest is $141,863.

