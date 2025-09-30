Cégjegyzék
Advantech Szoftvermérnök Fizetések Greater Taipei Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Taipei Area csomag a Advantech cégnél összesen NT$969K yearként. Tekintsd meg a Advantech teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Összesen évente
NT$969K
Szint
L1
Alapbér
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Bónusz
NT$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
NT$5.1M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Advantech cégnél in Greater Taipei Area évi NT$1,305,768 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Advantech cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Taipei Area jelentett medián éves teljes kompenzáció NT$1,034,253.

