Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Saudi Arabia a Advanced Communications and Electronics cégnél SAR 122K és SAR 173K yearként között mozog. Tekintsd meg a Advanced Communications and Electronics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!