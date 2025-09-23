Cégjegyzék
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Saudi Arabia a Advanced Communications and Electronics cégnél SAR 122K és SAR 173K yearként között mozog. Tekintsd meg a Advanced Communications and Electronics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Átlagos Teljes Juttatás

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Szoftvermérnök beküldésres itt: Advanced Communications and Electronics van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Advanced Communications and Electronics?

GYIK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Szoftvermérnök sa Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia ay may taunang kabuuang bayad na SAR 172,501. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Advanced Communications and Electronics para sa Szoftvermérnök role in Saudi Arabia ay SAR 121,500.

