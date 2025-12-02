Cégjegyzék
ADNOC
ADNOC Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in United Arab Emirates a ADNOC cégnél AED 218K és AED 299K yearként között mozog. Tekintsd meg a ADNOC teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$64.4K - $76.5K
United Arab Emirates
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$59.5K$64.4K$76.5K$81.4K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a ADNOC?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a ADNOC cégnél in United Arab Emirates évi AED 299,056 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ADNOC cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United Arab Emirates jelentett medián éves teljes kompenzáció AED 218,441.

