ADNOC Projektmenedzser Fizetések

Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in United Arab Emirates a ADNOC cégnél AED 498K és AED 696K yearként között mozog. Tekintsd meg a ADNOC teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$147K - $178K
United Arab Emirates
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$136K$147K$178K$189K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a ADNOC?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a ADNOC cégnél in United Arab Emirates évi AED 696,006 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ADNOC cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in United Arab Emirates jelentett medián éves teljes kompenzáció AED 498,005.

Egyéb források

