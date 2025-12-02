Cégjegyzék
adMarketplace
adMarketplace Adattudós Fizetések

Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in United States a adMarketplace cégnél $81.2K és $118K yearként között mozog. Tekintsd meg a adMarketplace teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$92.1K - $107K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$81.2K$92.1K$107K$118K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a adMarketplace?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a adMarketplace cégnél in United States évi $117,810 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A adMarketplace cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $81,180.

Egyéb források

