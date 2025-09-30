Cégjegyzék
ACV Auctions Szoftvermérnök Fizetések Canada helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Canada csomag a ACV Auctions cégnél összesen CA$135K yearként. Tekintsd meg a ACV Auctions teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Összesen évente
CA$135K
Szint
L4
Alapbér
CA$105K
Stock (/yr)
CA$30K
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a ACV Auctions?

CA$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at ACV Auctions in Canada sits at a yearly total compensation of CA$176,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACV Auctions for the Szoftvermérnök role in Canada is CA$125,486.

