Activision Blizzard
Activision Blizzard Kiberbiztonsági elemző Fizetések

Az átlagos Kiberbiztonsági elemző teljes kompenzáció a Activision Blizzard cégnél $64.4K és $93.5K yearként között mozog. Tekintsd meg a Activision Blizzard teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$73.1K - $84.9K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$64.4K$73.1K$84.9K$93.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Activision Blizzard cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kiberbiztonsági elemző pozícióra a Activision Blizzard cégnél évi $93,492 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Activision Blizzard cégnél a Kiberbiztonsági elemző szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $64,423.

