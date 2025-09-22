Cégjegyzék
Az átlagos Informatikus (IT) teljes kompenzáció a Activision Blizzard cégnél $93.5K és $131K yearként között mozog. Tekintsd meg a Activision Blizzard teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$101K - $118K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$93.5K$101K$118K$131K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Activision Blizzard cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Informatikus (IT) pozícióra a Activision Blizzard cégnél évi $130,900 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Activision Blizzard cégnél a Informatikus (IT) szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $93,500.

