ActiveCampaign Szoftvermérnök Fizetések Greater Chicago Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Chicago Area a ActiveCampaign cégnél $176K yearként a Senior Software Engineer szinthez és $180K yearként a Staff Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Chicago Area csomag összesen $185K. Tekintsd meg a ActiveCampaign teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer 1
(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A ActiveCampaign cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

Самый высокий пакет вознаграждения для Szoftvermérnök в ActiveCampaign in Greater Chicago Area составляет $203,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ActiveCampaign для позиции Szoftvermérnök in Greater Chicago Area составляет $190,000.

