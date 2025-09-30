Cégjegyzék
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Greater Montreal

Actalent Szoftvermérnök Fizetések Greater Montreal helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Montreal csomag a Actalent cégnél összesen CA$106K yearként. Tekintsd meg a Actalent teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Összesen évente
CA$106K
Szint
Mid Level
Alapbér
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Actalent?

CA$226K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Actalent in Greater Montreal sits at a yearly total compensation of CA$141,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Actalent for the Szoftvermérnök role in Greater Montreal is CA$106,016.

