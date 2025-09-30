Cégjegyzék
Acronis Szoftvermérnök Fizetések Sofia City Province helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Sofia City Province csomag a Acronis cégnél összesen BGN 92.6K yearként. Tekintsd meg a Acronis teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Összesen évente
BGN 92.6K
Szint
Senior
Alapbér
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Bónusz
BGN 0
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Acronis?

BGN 277K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Legfrissebb fizetési bejelentések

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Acronis cégnél in Sofia City Province évi BGN 141,624 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Acronis cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Sofia City Province jelentett medián éves teljes kompenzáció BGN 86,600.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Acronis cégnél

Egyéb források