Acronis Fizetések

A Acronis fizetése $51,449 éves teljes kompenzációtól egy Adattudós pozícióhoz az alsó végén $132,197-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Acronis. Utoljára frissítve: 9/7/2025

$160K

Termékmenedzser
Median $75.4K
Szoftvermérnök
Median $90.8K
Adattudós
$51.4K

Informatikus (IT)
$100K
Projektmenedzser
$79.2K
Értékesítés
$132K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Acronis cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $132,197 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Acronis cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $84,998.

