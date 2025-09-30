A Szoftvermérnök kompenzáció in Pune Metropolitan Region a Acquia cégnél összesen ₹2.17M yearként a Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Pune Metropolitan Region csomag összesen ₹2.81M. Tekintsd meg a Acquia teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***