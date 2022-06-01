Cégkönyvtár
Accion Labs
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Accion Labs Fizetések

Accion Labs fizetési tartománya $6,474 teljes kompenzációban évente Toborzó alsó végén $388,050 Megoldásépítész felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Accion Labs. Utoljára frissítve: 8/15/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $17.7K
Adattudós
$18.3K
Termékvezető
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Toborzó
$6.5K
Értékesítés
$244K
Megoldásépítész
$388K
Technikai projektmenedzser
$35.5K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

Най-високоплатената роля, докладвана в Accion Labs, е Megoldásépítész at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $388,050. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Accion Labs, е $28,720.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Accion Labs-nél

Kapcsolódó cégek

  • CSS
  • Citadel
  • Jane Street
  • MOSAIC Technologies Group
  • TPG
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források