AccelByte
AccelByte Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Indonesia csomag a AccelByte cégnél összesen IDR 242.71M yearként. Tekintsd meg a AccelByte teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
AccelByte
Site Reliability Engineer
Yogyakarta, YO, Indonesia
Összesen évente
IDR 242.71M
Szint
L3
Alapbér
IDR 227.35M
Stock (/yr)
IDR 0
Bónusz
IDR 15.36M
Cégnél töltött évek
5-10 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Mik a karrierszintek a AccelByte?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Webhely Megbízhatósági Mérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a AccelByte cégnél in Indonesia évi IDR 323,354,328 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A AccelByte cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Indonesia jelentett medián éves teljes kompenzáció IDR 227,352,089.

Egyéb források