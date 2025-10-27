Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in United Arab Emirates a Abu Dhabi Investment Authority cégnél AED 522K és AED 744K yearként között mozog. Tekintsd meg a Abu Dhabi Investment Authority teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!