Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Cybersecurity Analyst Fizetések

Az átlagos Cybersecurity Analyst teljes kompenzáció a Abu Dhabi Investment Authority cégnél AED 141K és AED 193K yearként között mozog. Tekintsd meg a Abu Dhabi Investment Authority teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Átlagos Teljes Juttatás

AED 153K - AED 181K
United Arab Emirates
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
AED 141KAED 153KAED 181KAED 193K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Abu Dhabi Investment Authority?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Cybersecurity Analyst pozícióra a Abu Dhabi Investment Authority cégnél évi AED 193,226 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Abu Dhabi Investment Authority cégnél a Cybersecurity Analyst szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció AED 141,139.

