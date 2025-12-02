Cégjegyzék
Absa Group Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in South Africa a Absa Group cégnél ZAR 1.39M és ZAR 1.99M yearként között mozog. Tekintsd meg a Absa Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$91.2K - $107K
South Africa
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$79.5K$91.2K$107K$113K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Absa Group?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Absa Group cégnél in South Africa évi ZAR 1,989,480 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Absa Group cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in South Africa jelentett medián éves teljes kompenzáció ZAR 1,394,336.

