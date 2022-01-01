ABOUT YOU Fizetések

Cégkönyvtár
ABOUT YOU fizetési tartománya $65,128 teljes kompenzációban évente Projektmenedzser alsó végén $92,656 Termékdizájner felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól ABOUT YOU. Utoljára frissítve: 8/11/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $69.8K
Adatelemző
$70.3K
Adattudós
$69.4K

Termékdizájner
$92.7K
Termékvezető
$81.5K
Projektmenedzser
$65.1K
GYIK

Najvyššie platená pozícia nahlásená v ABOUT YOU je Termékdizájner at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $92,656. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v ABOUT YOU je $70,053.

