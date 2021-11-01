Cégjegyzék
Abnormal AI
Abnormal AI Fizetések

A Abnormal AI fizetése $67,409 éves teljes kompenzációtól egy Technikai programmenedzser pozícióhoz az alsó végén $623,603-ig egy Emberi erőforrás pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Abnormal AI. Utoljára frissítve: 11/14/2025

Szoftvermérnök
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $200K
Kiberbiztonsági elemző
Median $181K

Emberi erőforrás
$624K
Marketing
$208K
Marketing műveletvezető
$214K
Toborzó
$199K
Értékesítés
$236K
Szoftvermérnöki vezető
$585K
Technikai programmenedzser
$67.4K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Abnormal AI cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Abnormal AI cégnél: Emberi erőforrás at the Common Range Average level évi $623,603 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Abnormal AI cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $210,816.

