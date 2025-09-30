A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a ABB cégnél $90K yearként a Associate Software Engineer szinthez és $84.5K yearként a Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $90K. Tekintsd meg a ABB teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
