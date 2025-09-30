A Szoftvermérnök kompenzáció in Switzerland a ABB cégnél összesen CHF 122K yearként a Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Switzerland csomag összesen CHF 118K. Tekintsd meg a ABB teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
