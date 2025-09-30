Cégjegyzék
ABB
ABB Szoftvermérnök Fizetések Milan Metro Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Milan Metro Area a ABB cégnél összesen €54.4K yearként a Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Milan Metro Area csomag összesen €54.2K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
(Belépő szint)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€54.4K
€51K
€0
€3.4K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a ABB?

Befoglalt Munkakörök

GYIK

El paquete salarial más alto reportado para un Szoftvermérnök en ABB in Milan Metro Area está en una compensación total anual de €60,986. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ABB para el puesto de Szoftvermérnök in Milan Metro Area es €54,122.

