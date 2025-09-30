A Szoftvermérnök kompenzáció in India a ABB cégnél összesen ₹2.56M yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.89M. Tekintsd meg a ABB teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.56M
₹2.51M
₹52.2K
₹0
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
