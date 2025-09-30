Cégjegyzék
ABB
ABB Szoftvermérnök Fizetések Greater Zurich Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Zurich Area a ABB cégnél összesen CHF 122K yearként a Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Greater Zurich Area csomag összesen CHF 118K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
(Belépő szint)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a ABB?

Befoglalt Munkakörök

Hálózati Mérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a ABB cégnél in Greater Zurich Area évi CHF 137,784 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ABB cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Zurich Area jelentett medián éves teljes kompenzáció CHF 100,680.

Egyéb források