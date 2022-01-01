Cégjegyzék
ABB Fizetések

A ABB fizetése $6,349 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $191,040-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ABB. Utoljára frissítve: 9/8/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $82.9K
Hardvermérnök
Median $120K
Terméktervező
Median $98K

Adattudós
Median $39.4K
Pénzügyi elemző
Median $9.3K
Könyvelő
$53.2K
Üzleti elemző
$114K
Automatizálási mérnök
$28.6K
Szövegíró
$45.2K
Ügyfélszolgálat
$6.3K
Marketing
$17.9K
Gépészmérnök
$63.5K
Termékmenedzser
$151K
Projektmenedzser
$154K
Értékesítés
$86.8K
Értékesítési mérnök
$50.6K
Kiberbiztonsági elemző
$32.5K
Megoldástervező
$191K
Műszaki programvezető
$76.1K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a ABB cégnél: Megoldástervező at the Common Range Average level évi $191,040 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ABB cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $63,528.

Egyéb források